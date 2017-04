Vaslui: Bomba de aruncator gasita pe camp de un barbat care ara

Barbatul, care conducea un tractor, a observat bomba in timp ce ara si si-a anuntat sefii, acestia solicitand interventia autoritatilor."In urma sesizarii autoritatilor din orasul Murgeni, s-a intervenit pentru asanarea unui proiectil de aruncator de 82 de milimetri. Elementul de munitie a fost ridicat in conditii de siguranta si transportat la depozitul special amenajat al Protectiei Civile Vaslui", a declarat, marti, purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Mariscu.Bomba de aruncator urmeaza sa fie detonata in conditii de siguranta.