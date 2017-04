Patru persoane au fost ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit in statiunea Mamaia

Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina la un accident produs in statiunea Mamaia, dupa ce doua masini au intrat in coliziune.La fata locului s-au deplasat mai multe ambulante si un echipaj de descarcerare de la ISU Dobrogea, dupa ce initial se anuntase ca exista persoane care nu pot iesi din autoturisme. In cele din urma, persoanele respective nu au mai avut nevoie de interventia pompierilor, reusind sa iasa singure din masini.In urma accidentului, cei doi soferi au suferit traumatisme craniane usoare, o femeie, pasagera intr-unul dintre autoturisme, a fost diagnosticata cu traumatism cranian si traumatism toracic, iar o alta femeie, aflata in cealalta masina, are un traumatism cranian.Ranitii au fost dusi la Spitalul Judetean de Urgenta Constanta.Politistii fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs accidentul.