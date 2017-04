IGSU: Peste 1.000 de interventii ale pompierilor au avut loc in Noaptea de Inviere, la nivel national, in crestere cu 8%, fata de anul trecut

In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate si 912 cazuri SMURD, dintre care 907 pentru acordarea primului ajutor medical si 5 misiuni de descarcerare, 68 de situatii vizand protectia comunitatilor.La lacasurile de cult nu s-au inregistrat incendii.Pe timpul slujbelor de Inviere, 55 persoane au fost asistate medical la fata locului de catre pompierii care incadreaza echipajele de prim-ajutor SMURD, iar 33 dintre acestea, care prezentau afectiuni mai grave, au fost transportate la unitatile spitalicesti.Potrivit IGSU, in Noaptea de Inviere peste 2.500 de pompieri cu 400 de mijloace de interventie au asigurat misiunile de protectie a populatiei.Numarul interventiilor la care au participat efectivele inspectoratelor pentru situatii de urgenta a crescut cu 8%, fata de perioada similara a anului trecut.In perioada premergatoare sarbatorilor pascale, pompierii au verificat respectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor la unitatile de cult si cele de cazare turistica, fiind inlaturate o serie de nereguli care puteau pune in pericol utilizatorii.Totodata, inspectorii de prevenire au derulat instruiri pe linia prevenirii situatiilor de urgenta cu personalul responsabil din cadrul acestor categorii de obiective, asupra modalitatilor practice de evacuare a utilizatorilor si pentru asigurarea primei interventii in caz de incendiu.In continuare, pentru cresterea nivelului de securitate, echipajele de interventie raman mobilizate pentru gestionarea situatiilor de urgenta si acordarea primului ajutor medical specializat.