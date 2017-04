Trafic rutier blocat pe DN 1, la iesirea din Saftica spre Balotesti, in urma unui accident

Potrivit sursei citate, in judetul Ilfov, traficul rutier este intrerupt pe DN1, pe sensul de mers Ploiesti - Bucuresti, la iesirea din Saftica spre Balotesti, unde un biciclist a fost acrosat de un autoturism.Traficul este blocat pe DN 1, la ora transmiterii acestei stiri, si in judetul Sibiu, dupa ce trei masini s-au ciocnit, intre localitatile Porumbacu si Scoreiu. In urma impactului, patru persoane au fost ranite, iar mai multe echipaje SMURD si de la Serviciul de Ambulanta s-au deplasat la locul accidentului.