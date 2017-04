Hunedoara: O tanara a predat politistilor aproape 50.000 lei pe care i-a primit in plus dupa ce a schimbat 1.200 euro

Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara, joi dupa-amiaza, la sediul Politiei Petrosani a venit o femeie de 45 de ani, angajata a unei case de schimb valutar din Petrosani, care a reclamat ca la locul sau de munca s-a prezentat o tanara care a solicitat schimbarea in lei a sumei de 1.200 de euro. Casiera a schimbat valuta, insa, din greseala, i-a dat tinerei echivalentul in lei al sumei de 12.000 de euro."In urma sesizarii, politistii au inceput o serie de verificari, insa, la scurt timp, la sediul Politiei a venit o tanara de 22 de ani din orasul Aninoasa, impreuna cu un prieten, care a restituit intreaga diferenta de bani pe care a primit-o in plus, dintr-o eroare a angajatei casei de schimb valutar. Tanara a precizatca, dupa ce a ajuns acasa, a constat ca suma primita pentru convertirea valutei era mult mai mare decat i se cuvenea, motiv pentru care a revenit la Petrosani, solicitand politistilor ca restituie casierei diferenta de bani, respectiv 48.816 lei", se arata in comunicat.