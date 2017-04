Numarul autoturismelor care ies din tara pe la vama Giurgiu-Ruse aproape s-a triplat

"In ultimele 24 de ore au fost inregistrate, pe sensul de intrare in tara (...), 37 de autocare, 665 de autoturisme, 718 camioane si 234 de microbuze, iar pe sensul de iesire din tara au fost inregistrate 50 de autocare, 1.650 de autoturisme, 626 de camioane si 79 de microbuze. De remarcat este faptul ca numarul autoturismelor care ies din tara este de peste trei ori mai mare fata de zilele trecute cand ieseau din tara in medie cinci sute de autoturisme pentru ca foarte multi romani petrec sarbatorile pascale in Grecia sau Turcia, iar numarul camioanelor care ies din tara a inceput sa scada cu aproximativ 20% fata de zilele anterioare, cand la iesirea din tara erau inregistrate aproximativ opt sute de camioane, pentru ca in aceste zile aprovizionarea cu marfa este mai redusa", a precizat Cristina Onofrei.Conform aceleiasi surse, in perioada sarbatorilor personalul de la frontiera a fost suplimentat si se circula pe trei artere la intrarea in tara si pe trei artere la iesire, fata de doua artere la intrare si doua la iesire, cum se opera zilele trecute, timpul de asteptare la frontiera fiind de aproximativ zece minute.