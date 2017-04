Constanta: Tanar impuscat de politisti in timpul unui scandal in Primaria Saraiu

Surse judiciare informeaza ca joi dupa amiaza, doi barbati au intrat in sediul Primariei din Saraiu, unde au provocat un scandal, amenintand un angajat al primariei. Ca urmare a unui apel primit prin 112, agentii Sectiei de Politie Rurala nr. 7 au intervenit folosind armamentul din dotare, pentru descurajarea persoanelor ce manifestau agresivitate. Potrivit acelorasi surse, politistii au tras trei focuri de arma, respectand procedurilor legale, iar unul dintre barbatii agresivi a fost nimerit in abdomen de glontul tras din pistol.Barbatul ranit in abdomen, in varsta de 25 de ani, a fost transportat initial la Spitalul din Harsova, insa medicii au decis ulterior transferul sau la Spitalul Judetean Constanta, el fiind preluat si transportat cu un elicopter SMURD.Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ), dr. Claudia Tatarici, a declarat ca decizia de transferare cu elicopterul la SCJU a tanarului ranit in abdomen a fost luata dupa ce echipajul de pe ambulanta a constatat scaderea accentuata a tensiunii arteriale si o stare generala instabila a pacientului.