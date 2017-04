Harghita: Presupusul proiectil transportat cu caruta la sediul Jandarmeriei din Toplita s-a dovedit a fi o teava

"In data de 10.04.2017, in jurul orei 14.30, la sediul Detasamentului 5 Jandarmi Toplita s-a prezentat un cetatean care le-a spus jandarmilor ca in caruta are ceva ce pare a fi un proiectil neexplodat. Din cele relatate de catre barbatul de 42 de ani, domiciliat in municipiul Toplita, presupusul proiectil a fost gasit de catre copiii acestuia in timp ce sapau un sant pe marginea paraului Baicau, in cartierul Moglanesti. Jandarmii au procedat la preluarea acestuia si depozitarea lui intr-o zona sigura, anuntarea colegilor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Oltul' al Judetului Harghita si asigurarea zonei", se arata in comunicatul IJJ Harghita.Inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Oltul' al judetului Harghita, colonel Stelian Cimpoesu, a declarat luni, pentru Agerpres, ca echipa de pirotehnisti sosita la fata locului a constatat ca obiectul cu pricina nu este un proiectil, ci o teava.'Am fost informati de catre Jandarmerie ca la Toplita a fost descoperit ceva ce seamana a fi un proiectil. A fost trimisa la fata locului echipa pirotehnica a ISU 'Oltul' a judetului Harghita, care a constatat ca in realitate este vorba despre o teava. Cetateanul din Toplita s-a dovedit de buna credinta anuntand autoritatile', a aratat colonelul Stelian Cimpoesu.