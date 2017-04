Iasi: O tanara a murit dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul cinci al blocului in care locuia prietenul ei

Tragedia s-a produs luni dupa-amiaza, in cartierul CUG din municipiul Iasi.Tanara in varsta de 27 de ani s-ar fi aruncat de la etajul cinci al blocului in care locuieste prietenul ei.La fata locului a sosit un echipaj al Ambulantei Iasi, insa medicii au constatat decesul tinerei."Persoana de 27 de ani avea traumatism cranio-facial, fractura deschisa femur drept si traumatism toraco-abdominal. Victima nu prezenta semne vitale, astfel ca medicii nu au putut decat sa constate decesul", a declarat Nicolai Pralea, purtatorul de cuvant al Seviciului de Ambulanta Iasi.Trupul femeii a fost transportat la Institutul de Medicina Legala Iasi, in vederea efectuarii necropsiei.Politistii fac o ancheta pentru a stabili daca tanara s-a certat cu prietenul ei inainte de comiterea gestului.