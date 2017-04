Cluj: Soferul unui microbuz scolar in care erau 14 elevi, prins baut la volan; politistii l-au amendat

Potrivit unui comunicat de presa transmis de Politia Judeteanp Cluj, soferul a fost oprit, luni dimineata, pe o strada din Dej, in timp ce conducea un microbuz scolar in care se aflau 14 elevi."Pe strada Nicolae Titulescu din municipiul Dej, a fost depistat un barbat, de 45 de ani, din oras, care conducea un microbuz de transport scolar pe traseul Somcutul Mic - Dej, avand o alcoolemie de 0,13 mg/l alcool pur in aerul expirat. Celui in cauza i s-a aplicat o sanctiune contraventionala in cuantum de 1.125 de lei si i-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioada de 90 de zile, fiindu-i eliberata dovada fara drept de circulatie", se arata in comunicat.Cei 14 copii au ajuns la scoala cu acelasi microbuz, condus insa de un alt sofer.