Cutremur de magnitudine 3,3 in judetul Buzau

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 a avut loc joi seara, in judetul Buzau, conform Institutului National de Fizica Pamantului, citat de News.ro.



Seismul s-a produs la ora 23:31, la adancimea de 128,6 kilometri, la aproximativ doua ore dupa un altul, de magnitudine 2,7.

Acesta a avut loc la ora 21:23, tot in judetul Buzau, la o adancime de 125,8 kilometri.

Luni, tot in Buzau, au avut oc doua cutremure, de 2,4 si 2.7 magnitudine.

Duminica seara, trei cutremure s-au produs in aproximativ trei ore. Primul a avut loc la ora 19.24, in judetul Galati, la adancimea de 5,3 kilometri si a avut magnitudinea 2 pe scara Richter, iar celelalte doua, de 3 pe Richter s-au produs in judetul Buzau, la orele 21.03 si 21.11, la adancimi de 132,3 kilometri, respectiv 126,4 kilometri.

In ultimii doi ani, in Romania au avut loc peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4.

In 8 februarie, in Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea 5, care a fost resimtit si in Bucuresti