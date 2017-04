UPDATE Grav accident rutier pe DN 2, in jud. Ialomita: Trei morti si patru raniti/ A fost activat planul rosu de interventie

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, George Damian, accidentul s-a produs, marti dupa- amiaza, intre localitatile ialomitene Sinesti si Movilita, unde o duba si un autoturism au intrat in coliziune.Primele informatii de la fata locului indica faptul ca in urma impactului deosebit de violent trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, unele dintre acestea fiind in stare grava.La ora transmiterii acestei stiri, echipaje medicale si de descarcerare intervin la locul accidentului pentru a acorda primul ajutor victimelor.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la aceasta ora circulatia rutiera pe DN 2 este intrerupta pe ambele sensuri.Reprezentantul ISU Ialomita a mai declarat ca a fost activat planul rosu de interventie, iar la fata locului a fost trimisa inclusiv o ambulanta a Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova avand in vedere numarul mare al victimelor.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Ialomita, Andreea Loghin, primele verficari facute de catre politisti la fata locului arata ca duba s-a ciocnit frontal cu autoturismul in conditii inca neelucidate.