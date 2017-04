Brasov: Incendiu de vegetatie pe Muntele Tampa, zeci de pompieri intervin / Aproximativ 100 de hectare de pasune cuprinse de flacari si in apropiere de Toplita, jud. Harghita

Zeci de pompieri intervin, la ora transmiterii acesttei stiri in zona Saua Tampei, in Brasov, unde a izbucnit un incendiu de vegetatie.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, pompierii intervin la fata locului, dar operatiunea este extrem de dificila din cauza zonei greu accesibile, a lipsei surselor de apa, dar si a faptului ca este intuneric."Este vorba despre un incendiu care a izbucnit in zona Saua Tampei. Este vorba despre un incendiu de liziera, arde vegetatie uscata pe o suprata de 500 de metri patrati. Incendiul s-a extins si la cateva trunchiuri de copaci. Se intervine cu trei autospeciale cu apa si spuma si 30 de persoane. Este o interventie dificila deoarece accesul in zona nu este usor si este nevoie ca pompierii sa se deplaseze si pe jos. In plus in zona nu prea sunt surse de apa", a declarat Ciprian Sfreja, purtator de cuvant al ISU Brasov.Circa 100 de hectare de pasune din apropiere de municipiul Toplita, judetul Harghita, au fost cuprinse de un flacari, duminica seara, aproximativ 30 de salvatori intervenind pentru stingerea incendiului, relateaza News.ro.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca incendiul a fost localizat si nu mai exista pericolul sa se extinda.Potrivit sursei citate, focul a cuprins o suprafata de aproximativ 100 de hectare de pasune de langa municipiul Toplita, dintre care zece hectare de puieti din regenerare naturala.In zona intervin aproximativ 30 de salvatori, intre care opt pompieri militari, noua de la Serviciul Voluntar, precum si sapte angajati ai Ocolului SIlvic din zona, care intervin cu maturi, lopeti si maturoaie, deoarece autospecialele nu pot ajunge pana acolo, a mentionat sursa citata.