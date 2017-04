Timis: Pistolul pierdut de adjunctul sefului de post din Remetea Mare, gasit in timpul unei curatenii, in casa

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Timis, pistolul Carpati apartinand adjunctului sefului de post din comuna Remetea Mare a fost gasit in locuinta politistului, in urma unei curatenii generale de primavara.Imediat dupa ce a gasit arma, politistul a instiintat conducerea IPJ Timis. Cu toate acestea, barbatul este cercetat pentru neglijenta in serviciu, potrivit sursei citate.La mijlocul lunii martie, adjunctul sefului de post din localitatea Remetea Mare si-a instiintat superiorii ca nu isi mai gaseste pistolul Carpati din dotare, care ar fi disparut din locuinta. Controlul Intern din cadrul IPJ Timis a inceput o ancheta, iar in paralel a fost deschis dosar penal la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara pentru nerespectarea regimului armelor si munitiei.Adjunctul sefului de post din Remetea Mare, un barbat in varsta de 35 de anui, locuieste intr-un apartament aflat deasupra sediului Politiei din comuna.