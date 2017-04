Alba: Un elicopter cu dispozitiv Bambi Bucket intervine pentru stingerea unui incendiu in Apuseni

Initial, pentru stingerea focului au actionat pompieri de la Statia Cimpeni, insa ulterior in zona au fost trimise forte suplimentare, inclusiv Detasamentul Aiud. Alaturi de cei doi ofiteri si 27 de subofiteri ai ISU, pentru stingerea focului intervin si angajati ai Ocolului Silvic Privat Posaga si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna.Din cauza zonei greu accesibile, pentru localizarea si lichidarea incendiului a fost trimis sa intervina si un elicopter cu dispozitiv de stingere Bambi Bucket.Purtatorul de cuvant al ISU Unirea Alba, plutonier major Alina Marescu, a declarat pentru Agerpres ca nu se cunoaste cine se face vinovat de producerea incendiului care a izbucnit in zona respectiva de mai multe zile. Au fost mai multe focare, pentru stingerea carora s-a actionat, dar din cauza doboraturilor focul a reizbucnit, a precizat Marescu.Pompierii din Alba au actionat sambata pentru lichidarea a inca doua incendii de vegetatie uscata, in comuna Miraslau si pe raza municipiului Aiud.