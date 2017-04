Sibiu: Interventie a salvamontistilor si a unui elicopter SMURD in Muntii Fagaras pentru salvarea unei turiste ranite la schi

Tanara in varsta de 27 de ani s-a ranit, sambata dupa-amiaza, in timp ce era la schi pe Valea Doamnei.O echipa de salvamontisti a mers pana in locul in care se afla aceasta si a transportat-o pana la elicopterul SMURD Mures solicitat pentru a o transporta pe ranita la o ambulanta, potrivit Salvamont Sibiu."Pacienta a fost preluata de la locul interventiei cu ajutorul troliului de la eclicopter si a fost predata la baza muntelui unui echipaj de Ambulanta", a precizat Adrian David, seful Salvamont Sibiu.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, tanara este ranita la un picior si este transportata la Spitalul Judetean Sibiu.