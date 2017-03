Sase persoane ranite dupa ce au plonjat cu masina in raul Dambovita, la iesirea din Bucuresti

Sase persoane au fost ranite, marti dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un alt autoturism si apoi a plonjat in raul Dambovita, la iesirea din Capitala, trei dintre victime fiind in stop cardiorespirator la sosirea echipajelor de interventie, potrivit News.ro.



Accidentul s-a produs in jurul orei 3.50, la intersectia Splaiului Independentei cu Soseaua de Centura a municipiului Bucuresti, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov, Claudia Burada.

Soferul unui autoturism marca Audi, in care se mai aflau patru pasageri, nu ar fi dat prioritate si s-a ciocnit cu un alt autoturism, marca Golf, in care se afla doar soferul, din impact primul autovehicul plonjand in raul Dambovita.

Toate cele sase persoane implicate in accident au fost ranite. Doua dintre victimele din masina care a cazut in rau au iesit singure din apa, reusind sa mai scoata la suprafata inca o persoana, potrivit sursei citate.

La sosirea echipajelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, trei victime erau in stop cardiorespirator, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile.

Toate persoanele ranite au fost transportate la spitale din Capitala: doua la Spitalul Bagadasar Arseni, una la Spitalul de Urgenta Floreasca, doua la Spitalul Sfantul Ioan si una la Spitalul Pantelimon, conform sursei citate.

La locul accidentului au intervenit sase ambulante SMURD, trei cu medic si trei fara medic, a mentionat purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov.