O cisterna cu 32 de tone de motorina s-a rasturnat langa Husi; pompierii intervin in zona, iar traficul este ingreunat

O cisterna incarcata cu 32 de tone de motorina, inmatriculata in Republica Moldova, s-a rasturnat, vineri dimineata, la cinci kilometri de municipiul Husi. Mai multe echipaje de pompieri intervin in zona, in conditiile in care exista scurgeri de combustibil, iar traficul pe E 581 este ingreunat.

Traficul rutier pe drumul european E 581, spre Vama Albiţa, se desfăşoară pe un singur fir la cinci kilometri de municipiul Huşi, după ce o cisternă încărcată cu 32 de tone de motorină s-a răsturnat în afara şoselei.

Şoferul autotrenului a pierdut controlul volanului într-o curbă şi, din cauza încărcăturii, a intrat în tangaj, ceea ce a dus la răsturnarea cisternei, potrivit News.ro.