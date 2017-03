Barbat deghizat in preot, retinut de politisti; este banuit de infractiuni de inselaciune cu un prejudiciu de 16.000 lei

Potrivit Biroului de presa al Politiei Capitalei, la domiciliul lui au fost gasite mai multe obiecte bisericesti, printre care si doua icoane de patrimoniu sustrase in urma cu circa trei ani de la o manastire din Sinaia."Din datele si probele administrate in cauza, in perioada octombrie 2016 - martie 2017, a rezultat presupunerea rezonabila ca un barbat, asumandu-si in mod nejustificat calitatea de preot, a oficiat diverse slujbe bisericesti, in scopul 'insanatosirii enoriasilor', a 'imbogatirii' acestora, precum si pentru rezolvarea unor probleme intime de care victimele sufereau, pretinzandu-le diferite sume de bani in schimbul serviciilor oferite", informeaza Directia Generala a Politiei Municipiului Bucuresti intr-un comunicat transmis joi.Barbatul a fost depistat si condus la sediul Sectiei 11 Politie, pentru audieri.Din investigatiile desfasurate a rezultat faptul ca cel in cauza actiona atat pe raza municipiului Bucuresti cat si in alte judete si inducea in eroare persoanele vatamate, sustinand totodata ca are o chilie pe muntele Athos, iar banii ii sunt necesari pentru constructia unui schit pe munte.In urma verificarilor efectuate a fost retinuta in sarcina barbatului comiterea mai multor infractiuni de inselaciune, reusind sa induca in eroare noua parti vatamate, pe care le-a determinat sa ii remita diferite sume de bani."In perioada 4 septembrie 2016 - 10 februarie 2017, banuitul, sub pretextul ca este preot, a fost gazduit de o femeie in locuinta sa, unde a oficiat slujbe religioase, pentru ca aceasta sa poata face copii, motiv pentru care a pretins si primit diverse recompense financiare, iar in cursul lunii ianuarie i-au fost remise, in scopul sfintirii, mai multe bijuterii, pe care barbatul nu le-a mai restituit", se arata in comunicat.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii mai multor infractiuni de inselaciune, cu barbatul in stare de retinere, urmand a fi prezentat magistratilor, fiind efectuate verificari pentru stabilirea intregii activitati infractionale a acestuia.