Ancheta a politistilor din Codlea dupa ce o fata a primit un cod de acces pe telefon pentru a intra in jocul "Balena Albastra"

"Romania este tulburata de cateva zile de un joc neobisnuit, inventat de un rus, care se presupune ca a dus pana acum la moartea a 130 de copii. "Balena Albastra" este jocul in care se spune, fara insa ca acest lucru sa fie o certitudine, castigi doar daca te sinucizi. De ce intra copiii si tinerii in acest joc? In primul rand, din curiozitate. Curiozitate care a impins-o si pe o tanara de 19 ani, institutionalizata la Complexul de Servicii "Magura" Codlea, sa acceseze "Balena Albastra". Tanara sustine ca a primit, cu aceasta ocazie, pe telefonul mobil, un cod de acces, urmat de o harta cu locatia ei si o indrumare spre o anumita strada din localitate, unde ar fi fost in siguranta. In acel moment, fata s-a speriat, si-a deconectat telefonul si a anuntat conducerea centrului, care, la randul sau, a sesizat sectia de Politie din localitate, care a demarat cercetari in acest caz", a declarat Gheorghe Durna, directorul general al Directiei Generale de Asistenta Sociala pentru Protectia Copilului Brasov.Conducerea DGASPC Brasov a cerut sefilor de centre sa informeze copiii despre pericolele acestui joc."S-a transmis tuturor sefilor de centre din subordine o informare cu privire la pericolele la care se supun copiii care acceseaza din curiozitate acest joc, precum si solicitarea ca personalul de specialitate din subordine sa consilieze copiii din centre si sa ii faca sa constientizeze pericolul la care se expun intrand in acest joc", a afirmat Gheorghe Durna.Acesta mai precizeazi ca DGASPC Brasov atrage atentia parintilor si persoanelor care au in ingrijire copii si tineri asupra riscurilor la care sunt supusi copiii care acceseaza "la liber" internetul, fiind "la doar cateva click-uri distanta de niste zone obscure sau de niste potentiali infractori"."Pentru a evita aceste lucruri, parintii ar trebui sa le explice minorilor ca internetul nu este doar un loc de joaca si ca nu au voie sa vorbeasca cu straini, sa limiteze accesul la jocurile in retea si, cel mai important, sa ii invete pe acestia sa le spuna de fiecare data tot ce se intampla, atunci cand au temeri, frici sau nu inteleg ceva", a mai declarat Gheorghe Durna.Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Ramona Dabija, a declarat, in 17 martie, pentru News.ro, ca prieteniile din lumea virtuala pot fi fatale, de aceea trebuie atrasa atentia parintilor cu privire la jocurile video de pe internet si la pericolul la care sunt expusi copiii.Un astfel de joc online este "Balena Albastra", lansat in Rusia si din cauza caruia peste 130 de adolescenti s-ar fi sinucis.Cinci elevi de la o scoala generala din municipiul Iasi au ajuns la spital, in 17 martie, dupa ce au lesinat in timp ce jucau, intr-o pauza, un joc ce presupunea sa isi tina respiratia.Surse din randul medicilor au spus ca elevii ar fi pus in practica o varianta a jocului "Balena Albastra", in timp ce surse din Politie, care a deschis o ancheta in acest caz, au afirmat ca ar fi vorba doar despre o idee lansata de unul dintre copii.La inceputul lunii martie, trei tineri din Chisinau au murit dupa ce s-au aruncat in gol. Doi dintre ei, in varsta de 15 si 16 ani, au sarit de pe o cladire cu 18 etaje, iar autoritatile ar fi gasit dovezi pe paginile lor de socializare ca ar fi participat la jocul "Balena Albastra", potrivit Unimedia. Cel de-al treilea tanar s-a aruncat de pe o cladire cu 14 etaje.Jocul impune celor care il practica sa indeplineasca mai multe provocari, care pot ajunge pana la a se arunca de pe acoperisuri.