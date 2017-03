Oradea: Anchetatorii cauta arma cu care Adrian Hladii a ucis o tanara. Cercetarile, extinse pentru a se stabili daca l-a ajutat cineva

Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Adrian Hladii, barbatul suspectat ca si-a impuscat mortal in cap fosta iubita si a tras asupra unui barbat pe care l-a ranit, a fost prins in urma unei actiuni complexe si o strategie pusa la punct de catre anchetatori.Astfel apartamentul in care barbatul a fost prins a fost perchezitionat initial, iar apoi, sperand ca suspectul se va intoarce acolo, oamenii legii l-au monitorizat, insa fara a da impresia ca fac acest lucru.Mai mult, potrivit surselor citate, in cele aproximativ trei zile in care barbatul a fost cautat, oamenii legii i-au verificat pe membrii familiei acestuia, dar si pe cunoscutii sai, incercand sa vada daca va lua legatura cu vreunul dintre ei.Surse din cadrul anchetei au declarat, duminica, pentru News.ro, ca cercetarile in acest caz nu sunt incheiate deoarece anchetatorii nu au gasit inca arma crimei, dar si pentru ca verificarile au fost extinse si pentru a se stabili daca ucigasul a avut complici care l-ar fi ajutat in aceasta perioada sa se ascunda de oamenii legii.Potrivit informatiilor oficiale furnizate de Inspectoratul Judetean de Politie Bihor intr-un comunicat de presa, Adrian Hladii a fost prins in momentul in care o echipa operativa sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor s-a deplasat la apartamentul din municipiul Oradea pentru efectuarea unei noi perchezitii domiciliare deoarece aveau banuieli ca barbatul se ascunde acolo."Sambata, 18 martie, in jurul orei 18.30, o echipa operativa formata din politisti sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor s-a deplasat la o locatie din municipiul Oradea pentru efectuarea unei perchezitii domiciliare, existand suspiciunea ca acolo s-ar fi aflat barbatul de 38 de ani, din municipiul Oradea, banuit de comiterea faptelor din 15 martie. In momentul in care politistii bihoreni impreuna cu procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au ajuns la usa apartamentului care urma sa fie perchezitionat, barbatul a sarit pe geamul locuintei, care se afla la etajul al patrulea. Acesta a fost transportat la spital pentru ingrijiri, insa a decedat", se arata in comunicatul de presa al IPJ Bihor care prezinta filmul evenimentelor.Adrian Hladii, principal suspect in cazul uciderii fetei si ranirii altui barbat, a fost prins, sambata dupa-amiaza, intr-un apartament din Oradea, unde anchetatorii au intrat cu mandat de perchezitie. Barbatul a murit ulterior din cauza ranilor grave suferite, dupa ce a sarit de la etajul al patrulea al unui apartament dintr-un bloc din municipiu.Hladii era acuzat ca a impuscat-o mortal in cap pe Dalia Duca, in varsta de 24 de ani, dupa ce a rapit-o cu masina in urma unui scandal declansat in momentul in care a vazut-o cu un alt barbat asupra caruia a tras mai multe focuri de arma si l-a ranit.Martorii au declarat la acea data ca agresorul ar fi asteptat-o pe femeia in varsta de 24 de ani cu un buchet de flori in fata locuintei acesteia si in momentul in care a vazut-o cu un alt barbat ar fi izbucnit un scandal. Agresorul a tras mai multe focuri de arma si l-a ranit pe barbatul cu care era femeia. Ulterior, agresorul a urcat-o pe femeie cu forta intr-un autoturism si a fugit.Barbatul impuscat a fost transportat la Spitalul Judetean Oradea, unde a fost operat, fiind in prezent in afara oricarui pericol.Fata a fost gasita impuscata in cap intr-un autoturism abandonat la marginea orasului, pe malul Crisului Repede.Suspectul in acest caz, oradeanul Adrian Hladii, in varsta are 38 de ani, a fost identificat si dat apoi in urmarire nationala si in consemn la frontiera reusind sa se ascunda de autoritati timp de aproximativ trei zile.Aproape 500 de persoane au participat, sambata, la Oradea, la inmormantarea Daliei Duca. Fata era fiica unui fost ofiter de politie, iar agresorul sau, cu care ar fi avut o relatie, era un interlop din Oradea cunoscut sub porecla "Adi Grasu". Barbatul a fost judecat intr-un caz de furt in 2006, insa a fost achitat de Judecatoria Oradea.