Echipele de salvatori vor relua cautarile celor doi alpinisti dati disparuti in Retezat luni dimineata, daca vremea va permite

Seful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, a declarat pentru News.ro ca este exclus ca duminica echipele de salvatori sa mai plece in cautarea celor doi alpinisti din Craiova care au fost dati disparuti, dupa ce au pornit pe un traseu de catarare, in Muntii Retezat."Conditiile meteorologice sunt unele aspre, pe munte. Ninge, iar zapada este viscolita. Echipele noastre de salvare care au pornit in cursul diminetii dupa cei doi alpinisti dati disparuti s-au intors epuizate. In niciun caz astazi (duminica - n.r.) nu vom relua cautarile si asta din cauza vremii. Maine dimineata (luni - n.r.) vom trimite mai multe echipaje, aproximativ 20 de oameni, in mai multe puncte unde presupunem ca s-ar fi adapostit cei doi", a declarat Ovidiu Bodean.Bodean a mai spus ca, desi autoritatile locale si judetene au solicitat Ministerului Afacerilor Interne interventia unui elicopter pentru cautarea celor doi disparuti, acest lucru nu este posibil."Este periculoasa ridicarea unui elicopter in zona. Vizibilitatea este foarte redusa, iar conditiile meteo sunt periculoase pentru acesta. Si oricum, daca cei doi alpinisti s-au adapostit undeva, e mai greu sa fie vazuti din elicopter. Cea mai buna interventie e la picior", a spus seful Salvamont Hunedoara.