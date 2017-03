UPDATE Un copil de un an a murit in explozia dintr-un bloc din Galati. Imobilul, evacuat; structura de rezistenta, afectata

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita, a declarat ca in urma exploziei de la blocul G3, din cartierul Micro 19, un copil in varsta de un an a decedat, iar alti doi copii si doi adulti au fost transportati la spital."Exista o vitctima: un copil de un an, care a murit. Alti doi copii sunt in stare stabila si doi adulti, unul cu 20% arsuri si unul politraumatizat, au fost transportati la spital", a afirmat Chirita.El a mai spus ca 19 apartamente ale blocului au fost afectate de suflul exploziei, iar cinci dintre acestea au fost distruse in totalitate.Potrivit lui Chirita, structura de rezistenta a imobilului a fost afectata, motiv pentru care s-a decis evacuarea tuturor locatarilor.Din primele cercatari se pare ca explozia a fost cauzata de o acumulare de gaz de la o butelie.