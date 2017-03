Suspectul in cazul crimei din Bihor, prins intr-un apartament din Oradea. El s-a aruncat pe geam, fiind dus la spital/ UPDATE: Barbatul a murit in urma ranilor suferite

, anunta News.ro.Potrivit surselor citate, anchetatorii au facut si zilele trecute vertificari in acel apartament, dar atunci Adrian Hladii nu era acolo.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Bihor, Alina Dinu, a declarat sambata, pentru News.ro, ca Adrian Hladii, suspectul in cazul uciderii tinerei de 24 de ani si ranirii unui alt barbat, a fost prins de catre politisti intr-un apartament din Oradea, unde se ascundea.Dinu a spus ca, in incercarea de a scapa de oamenii legii, barbatul a sarit pe fereastra de la etajul patru al imobilului, fiind ranit."A fost prins in Oradea. Este vorba despre o locatie pentru care noi am avut mandat de perchezitie si ieri (n.r. - vineri) am fost fost acolo si nu era, astazi (n.r.- sambata) politistii s-au intors acolo si l-au gasit. Din informatiile pe care le am acum ar fi sarit de la etajul patru al imobilului si a fost dus la spital", a mai spus Dinu.Alina Dinu a precizat ca nu se stie starea barbatului, precizand ca va reveni in scurt timp cu informatii ample despre capturarea barbatului.Tanara de 24 de ani a fost impuscata mortal, iar barbatul asupra caruia au fost trase mai multe focuri de arma a fost ranit, faptele petrecandu-se miercuri, intr-un cartier din Oradea. Agresorul a reusit ulterior sa fuga de la locul incidentului.Martorii au declarat ca agresorul ar fi asteptat-o pe femeia in varsta de 24 de ani cu un buchet de flori in fata locuintei acesteia si in momentul in care a vazut-o cu un alt barbat ar fi izbucnit un scandal. Agresorul a tras mai multe focuri de arma si l-a ranit pe barbatul cu care era femeia. Ulterior, agresorul a urcat-o pe femeie cu forta intr-un autoturism si a fugit.Barbatul impuscat a fost transportat la Spitalul Judetean Oradea.Ulterior, femeia din cauza careia a pornit incidentul si care fusese rapita de catre agresor a fost gasita impuscata in cap intr-un autoturism abandonat la marginea orasului, pe malul Crisului Repede.Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Bihor, suspectul, Adrian Hladii, are 38 de ani si este din Oradea.Cercetarile in acest caz sunt facute sub coordonarea procurorilor de la Parchetul Tribunalului Bihor.Surse judiciare au declarat, miercuri, pentru News.ro ca tanara de 24 de ani care a fost impuscata in cap de catre barbatul cautat este fiica unui fost ofiter de politie, iar agresorul sau, cu care ar fi avut o relatie, este un interlop din Oradea cunoscut sub porecla "Adi Grasu". Barbatul a fost judecat intr-un caz de furt in 2006, insa a fost achitat de Judecatoria Oradea.