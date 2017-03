UPDATE O masina a intrat intr-o poarta din fata Guvernului, dupa ce a trecut printre protestatarii aflati in zona

Pana la ora transmiterii acestei stiri, politistii nu au stabilit daca femeia, care era singura in masina, a intrat intentionat in gardul Palatului Victoria sau accidental.Martori la incident au declarat pentru News.ro ca in jurul orei 20.40, un autoturism de culoare alba a intrat pe neasteptate venind dinspre Soseaua Kiseleff si avand avariile pornite, in mijlocul protestatarilor din Piata Victoriei. Potrivit unuia dintre protestatarii aflati in Piata Victoriei, masina i-a evitat, dupa care s-a indreptat catre sediul Executivului, intrand in plin, insa cu viteza redusa si fara sa franeze, in poarta metalica a cladirii.Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca, a informat, vineri seara, ca Politia Capitalei a fost sesizata despre faptul ca un autoturism condus de o femeie de aproximativ 40 de ani s-a izbit de una dintre portile de acces ale Guvernului."In acest moment, la fata locului se afla echipe ale Brigazii Rutiere si politisti din cadrul Sectiei 1 Politie, care fac cercetari in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor care au condus la producerea evenimentului. Conducatoarea auto a fost transportata la spital pentru evaluare de specialitate", a mai precizat Diana Sarca.