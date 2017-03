Cod galben de inundatii pe rauri din noua judete, de sambata dupa-amiaza pana luni la pranz

Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, hidrologii au emis, vineri seara, o atentionare de cod galben de inundatii pe rauri din bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur, Lapus, Somesul Mic, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Aries, Bega, Timis, valabil de sambata, de la ora 16.00, pana luni, la ora 12.00.Astfel, in acest interval, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitatiilor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagari,i se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, fiind posibila depasirea cotelor de atentie.Aceste fenomene se pot produce pe rauri din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mic - bazin superior si afluenti (judetul Cluj), Crisul Repede - bazin superior si afluentii din bazinul mijlociu (judetele Cluj si Bihor), Crisul Negru - bazin superior si afluentii din bazinul mijlociu (judetul Bihor), Crisul Alb- bazin superior (judetele Hunedoara si Arad), Aries superior si afluenti (judetele Alba si Cluj), Bega - bazin superior (judetul Timis) si Timis - bazin superior si mijlociu (judetele Caras-Severin si Timis).Potrivit hidrologilor, este posibil ca fenomenele respective sa se produca cu intensitate mai mare in intervalul sambata, ora 22.00 - duminica, ora 12.00, pe unele rauri din bazinele superioare ale Crisului Repede (judetele Cluj si Bihor), Crisului Negru (judetul Bihor), Crisului Alb (judetul Hunedoara) si Timisului (judetul Caras Severin).Hidrologii mai mentioneaza ca fenomenele periculoase se pot produce si pe afluenti de grad inferior ai raurilor mentionate.