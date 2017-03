Staretul unei manastiri din judetul Vaslui, agresat si jefuit in timp ce dormea intr-o chilie

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, staretul a fost agresat, in cursul noptii de duminica spre luni, de catre persoane necunoscute, in timp ce se afla in una din chiliile manastirii de la Movila lui Burcel. Lovit in timp ce dormea, staretul Stefan Gusa a reusit sa fuga din chilie intr-o alta incapere a manastirii, iar in momentul in care a revenit in camera sa, a constatat ca-i lipseau cheile de la doua masini, precum si cele de la biserica."Politistii au intocmit dosar penal in acest caz pentru talharie calificata. In urma cercetarilor, au fost identificate mai multe persoane, care au fost conduse la audieri", a declarat luni, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Vaslui, Alina Tonica.In urma audierilor, politistii vor dispune eventualele masuri fata de suspectii de talharie.