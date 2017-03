Focsani: 37 de apartamente din doua blocuri au fost afectate in urma incendiului care a cuprins pensiunea Monte Carlo

Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea, Florin Olaru, la o prima evaluare, in urma incendiului au fost afectate 37 de apartamente din doua blocuri. Astfel, unele apartamente au geamurile sparte, altele au fost inundate ori invadate cu fum, cele mai mari pagube fiind inregistrate la blocul lipit de pensiunea de la care a pornit focul. Acoperisul acestui bloc a ars in proportie de 75%, pagubele fiind insemnate la apartamentele situate la etajele superioare.Conform lui Olaru, cel mai probabil, proprietarii acestor apartamente nu vor putea innopta in case, urmand sa se cazeze la rude sau cunostinte.La ora actuala, pompierii merg cu proprietarii in fiecare apartament pentru a evalua pagubele.Totodata, alimentarea cu energie electrica si gaze la acest bloc nu se va putea relua in cursul acestei nopti.Conform prefectului de Vrancea, Sorin Hornea, vineri, va fi cnstituita o comisie in urma careia sa fie stabilita cauza incendiului, dar si daca respectiva pensiune, construita din lemn, la circa 30 de metri de o statie peco si lipita de un bloc de locuinte, avea autorizatie de constructie.Potrivit prefectului, daca vor fi persoane ale caror locuinte au fost afectate de incendiu, care nu vor avea unde sa locuiasca, primarul, prin Comitetul Local, le va acorda sprijin punandu-le la dispozitie locuri de cazare.Incendiul a cuprins initial acoperisul pensiunii "Monte Carlo", situata in cartierul Sud din Focsani, iar focul s-a extins apoi la un bloc din imediata apropiere. Locatarii blocurilor din apropierea pensiunii au fost evacuati, iar furnizarea gazelor si a energiei electrice a fost oprita in zona.Prefectul de Vrancea, Sorin Hornea, a declarat ca va fi demarata o ancheta, urmand sa fie facute verificari cu privire la autorizatia de functionare a pensiunii.