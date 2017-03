Constanta: Politistii au deschis dosar penal dupa ce niste oseminte au fost gasite pe un teren, in apropierea cimitirului

Potrivit politistilor, o femeie din satul Tichilesti a mers, joi, sa taie via, pe un teren aflat in apropierea cimitirului din localitate. Femeia a gasit acolo niste oseminte si i-a anuntat pe oamenii legii, care au mers la fata locului si au stabilit ca cele sesizate se confirma.Mai mult, anchetatorii au gasit in apropiere si bucati de lemn, provenite, cel mai probabil, de la un sicriu, dar si monede de dinainte de 1989. Una dintre ipotezele oamenilor legii este ca o persoana neidentificata a scos osemintele respective dintr-un mormant si le-a aruncat pe terenul respectiv, la aproximativ 15 metri de cimitir.Osemintele au fost ridicate si urmeaza sa se stabileasca perioada in care a decedat persoana respectiva.De asemenea, politistii au deschis un dosar penal in rem, urmand sa ia masurile legale care se impun la finalizarea anchetei.