Arges: Un TIR incarcat cu 24 de tone de azotat de amoniu s-a rasturnat pe DN7; traficul a fost oprit, iar zona izolata

Soferul autotrenului, un cetatean turc, a fost preluat de o ambulanta, suferind mai multe traumatisme.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, autotrenul incarcat cu 24 de tone de azotat de amoniu ambalat in saci s-a rasturnat pe DN7, in afara carosabilului, la kilometrul 124, in dreptul localitatii Valea Ursului.In urma accidentului, o parte din incarcatura a ajuns pe pamant, in apropierea soselei, iar din rezervorul s-a scurs combustibil. In aceste conditii, autoritatile au decis blocarea drumului, pompierii asigurand o zona de protectie.Soferul autotrenului, un cetatean turc, a fost ranit, suferind multiple traumatisme, inclusiv la cap. El a fost preluat de echipajul de terapie intensiva mobila si dus la spital.Potrivit centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul pe DN7, la kilometrul 124, a fost oprit, fiind deviat pe ruta A1 - DN7C Pitesti - Curtea de Arges - DN73C - DJ 678A Tigveni- Poenari - DN7 Moraresti.