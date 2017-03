Incendiul la o pensiune din municipiul Focsani, focul s-a extins si la acoperisul unui bloc din imediata apropiere

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, Florin Olaru, a declarat ca flacarile au cuprins intreaga pensiune si s-au extins si la acoperisul unui bloc din imediata apropiere, arzand jumatate din mansarda.De asemenea, autoturismele parcate in zona au fost ridicate de o masina de tractare.In prezent, zona este izolata, iar traficul in cartierul Sud din Focsani a fost inchis.Numarul autospecialelor de interventie a fost suplimentat. Nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.Incendiul a cuprins acoperisul pensiunii "Monte Carlo", situata in cartierul Sud din Focsani, la fata locului intervenind initial peste 30 de pompieri cu sase autospeciale, in zona fiind degajat un fum gros.Locatarii blocurilor din apropierea pensiunii au fost evacuati, iar furnizarea gazelor si a energiei electrice a fost oprita in zona.