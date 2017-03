Un adolescent a fost electrocutat pe podul de cale ferata peste DN1 din zona Miorita din Capitala

Copilul, care a fost electrocutat dupa ce a ajuns in apropierea cablurilor de 27.000 de volti care alimenteaza locomotivele, a fost intubat si transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, a precizat Daniel Vasile.In zona respectiva, din imediata apropiere a Parcului Herastrau, au mai avut loc astfel de accidente, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov.In 2015, doi tineri au fost electrocutati cand au traversat acelasi pod CFR, atingand firele de contact, iar in 2012 un alt tanar si-a pierdut viata in urma unui incident asemanator.