IGPR: Soferi depistati sambata conducand cu 226 km/h si 211 km/h pe A1 si A2

Potrivit unui comunicat transmis sambata de IGPR si citat de Agerpres, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale au depistat, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, un barbat, de 33 de ani, din Drobeta Turnu Severin, conducand cu viteza excesiva.Acesta a fost surprins cu ajutorul aparatului radar, la kilometrul 96, pe sensul de mers catre Constanta, in timp ce conducea un autoturism, cu viteza de 211 km/h.Politistii l-au sanctionat cu amenda de 1.305 de lei, iar, ca masura complementara, i-au retinut permisul de conducere pentru 90 de zile, precizeaza sursa citata.Potrivit unui comunicat citat de Agerpres, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale au depistat, pe autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva, un barbat, de 44 de ani, din Cluj-Napoca, conducand cu viteza excesiva.El a fost surprins cu ajutorul aparatului radar, la kilometrul 278, in timp ce conducea un autoturism, cu viteza de 226 km/ h.Politistii l-au sanctionat cu amenda de 1.450 de lei, iar, ca masura complementara, i-au retinut permisul de conducere in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru 90 de zile.