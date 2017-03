Avocata trimisa in judecata pentru influentarea declaratiilor intr-un caz de viol si santaj asupra unei minore

Alaturi de Nicoleta Octavia Ocnasu a fost trimisa in judecata, la Curtea de Apel Bucuresti, si Simina Marian, tot pentru influentarea declaratiilor.Cele doua inculpate sunt acuzate ca, in perioada 26 ianuarie - 6 februarie, "au incercat sa determine, prin corupere, respectiv prin remiterea efectiva a unor bunuri si oferirea unor sume de bani, persoana vatamata, minora in varsta de 14 ani si pe tatal acesteia sa isi schimbe, in ceea ce priveste datele esentiale, declaratia incriminatorie facuta intr-o cauza penala avand ca obiect comiterea infractiunilor de viol, act sexual cu minor si santaj", arata procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel.Nicoleta Octavia Ocnasu si Simina Marian au fost retinute de procurori, in 9 februarie, pentru aceleasi fapte.