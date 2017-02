Ceata densa pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, vizibilitatea este sub 100 de metri

Traficul se desfasoara, marti dimineata, in conditii de ceata pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, unde vizibilitatea este sub 100 de metri, intreg judetul Constanta fiind sub atentionare cod galben de ceata pana la ora 10.00, potrivit News.ro.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, la ora transmiterii acestei stiri, ceata densa reduce vizibilitatea sub 100 de metri pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, intre kilometrii 160 si 212, precum si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea.

De asemenea, din cauza cetii au fost inchise porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea si Mangalia.

Marti dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de ceata pentru judetele Constanta si Tulcea, unde vizibilitatea este scazuta, local sub 200 de metri, iar izolat sub 100 de metri. Atentionarea este in vigoare pana la ora 10.00.