O femeie de 64 de ani, fosta sefa a Centrului de Transfuzii din Cluj, gasita moarta intr-un rau la o zi dupa ce a fost data disparuta

Rudele femeii au anuntat la Politie luni disparitia acesteia, iar un membru al familiei femeii a lansat si un apel pe Facebook pentru gasirea ei."Astazi [n.r - luni] in jurul orei 14.00 a plecat de acasa (cartier Andrei Muresanu) sa-si faca plimbarea zilnica si pana acum nu s-a intors, nu mai raspunde la telefonul mobil. Nume Chiorean Elena, aproximativ 152 cm, 64 ani. Era imbracata intr-o jacheta neagra, blugi de culoare albastra, cizme de piele intoarsa negre pana la genunchi", scrie in postarea de pe Facebook fiul femeii.Femeia fusese sefa Centrului de Transfuzii Sangvine din Cluj si, potrivit familiei, in ziua disparitiei a plecat de acasa cu o geanta si cu bani.Marti, politistii au gasit cadavrul femeii in albia unui rau din zona lovalitatii clujene Somesul Rece. Potrivit IPJ Cluj, corpul femeii nu prezenta urme de violenta, in cauza fiind deschisa o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care moartea victimei a avut loc.