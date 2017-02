Constanta: Politistii fac cercetari dupa ce un copil de patru ani a fost muscat de fata de un caine comunitar, la Techirghiol

Potrivit politistilor, oamenii legii au fost sesizati, sambata, prin 112, de faptul ca un copil in varsta de patru ani din Techirghiol a fost muscat de un caine comunitar in zona fetei si capului, evenimentul avand loc pe o strada din localitate.Victima a fost preluata de un echipaj de ambulanta si transportata la spital pentru ingrijri medicale.Duminica, tatal copilului a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, impreuna cu mai multe fotografii cu ranile copilului."Uitati dovada faptului ce s-a intamplat ieri (sambata n.r.) pe strada Eroilor, cum isi face treaba Primaria. Mi-a fost mutilat copilul pe strada, in timp ce se juca in fata portii, de un caine maidanez. Promit ca voi face tot ce e necesar pentru ca vinovatii sa plateasca. Este inadmisibila asemenea situatie. Rog sa postati mai departe sa nu pateasca si alti copii la fel", a scris barbatul.Politistii au inceput cercetarile in acest caz, urmand ca la finalul investigatiilor sa ia masurile care se vor impune.