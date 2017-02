Trafic ingreunat pe A1 Bucuresti - Pitesti, unde pe o portiune ploua torential, iar pe alta e lapovita si ninsoare

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, la ora transmiterii acestei stiri, circulatia pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, intre kilometrii 14 si 50, se desfasoara cu dificultate din cauza ploii torentiale. In timp ce intre kilometrii 50 si 120 traficul este ingreunat de lapovita si ninsoare.Din cauza carosabilului ud si a temperaturilor in scadere este posibil ca pe timpul noptii sa se formeze polei.De asemenea, pe DN66 Bumbesti - Jiu - Petrosani traficul se desfasoara in conditii de iarna.Pe carosabil este un strat de zapada de 1 - 5 centimetri, in zona actionand mai multe utilaje de deszapezire, mai arata sursa citata.