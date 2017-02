Coloane de masini pe Valea Prahovei; este aglomeratie pe DN1 si la intersectia cu DN73A, la Predeal

La ora transmiterii acestei stiri, pe DN1, traficul rutier se desfasoara in conditii de aglomeratie pe sensul de mers Brasov - Bucuresti, intre Predeal si Busteni, potrivit centrului Infotrafic al Politiei Romane, citat de News.ro.S-a format coloana de masini si pe DN73A Rasnov - Predeal, la intersectia cu DN1.Un echipaj al politiei rutiere brasovene, care actioneaza in zona Darste, le recomanda soferilor sa foloseasca ruta alternativa DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti.In jurul pranzului, centrul Infotrafic anunta ca se circula in coloana pe tronsoanele Predeal - Azuga - Busteni si Comarnic - Nistoresti.