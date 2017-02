Un autocar in care se aflau 20 de copii a derapat pe un drum forestier din Paltinis, judetul Sibiu

Autocarul a derapat pe un drum forestier din Paltinis, in zona schitului, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu.In masina erau 20 de copii cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani, care sunt in siguranta, nefiind inregistrate victime in urma evenimentului rutier. Copiii au fost deja transferati in alt autocar care ii transporta la gara din municipiul Sibiu, a precizat sursa citata."Pentru repunerea autocarului pe drumul principal intervine Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Paltinis cu un tractor", au mai declarat reprezentantii ISU, adaugand ca in zona vor ajunge si angajati de la Drumurile Judetene, precum si un ofiter al ISU care va evalua situatia.Stratul de zapada depus la Paltinis depaseste 40 de centimetri, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.