Prahova: Doua femei, lovite de o autospeciala de interventie a ISU aflata in misiune, in comuna Cornu

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Raluca Brezeanu, doi pietoni au fost raniti, vineri dupa- amiaza, pe o strada din comuna Cornu, dupa ce au fost acrosati de o autospeciala de interventie a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova.Primele verificari facute de catre politisti la locul accidentului arata ca cei doi pietoni traversau neregulamentar strada cand au fost acrosati de autospeciala care avea in functiune semnalele acustice si luminoase.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca autospeciala de mare tonaj implicata in accident plecase de la baza ISU din municipiul Campina si era in misiune, indreptandu-se catre orasul Breaza, unde a fost anuntat un incendiu la o locuinta.Conform aceleiasi surse, cei doi pietoni - o femeie in varsta de 36 de ani si una in varsta de 41 de ani - au traversat strada in fuga, intr-un sens giratoriu. Una dintre ele a suferit un traumatism toracic, iar cealalta un traumatism abdominal, fiind constiente.O victima a fost dusa la spitalul din Campina, iar cealalta la Spitalul Judetean din Ploiesti, amandoua fiind constiente in momentul in care au fost preluate de catre echipajele medicale.