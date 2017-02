Giurgiu: Bomba din Al Doilea Razboi Mondial a fost detonata; s-au folosit 3 kg de trotil

"Bomba de aviatie in greutate de 250 de kilograme gasita in aceasta dimineata pe un santier din zona Portului Giurgiu a fost ridicata si transportata in siguranta la poligonul de asanare de la Balanoaia, pentru detonarea acesteia fiind pregatit terenul prin saparea unei gropi de aproximativ patru metri adancime si fiind folosita cantitatea de trei kilograme de trotil, in interiorul bombei aflandu-se alte o suta de kilograme de trotil", a precizat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al ISU Giurgiu, Florin Negut.Unitatea Speciala de Interventii pentru Situatii de Urgenta (USISU) de la Ciolpani, o autospeciala cu apa si spuma, o autospeciala pentru transport personal si victime multiple, o ambulanta si echipaje din cadrul IPJ, IJJ si de la Politia Locala Giurgiu au actionat luni aproximativ opt ore pentru operatiunea de ridicare si asigurare a zonei in care a fost gasita bomba de aviatie.Muncitori care efectuau sapaturi in zona unde se va construi portul trimodal la Giurgiu, in apropiere de actualul port, au gasit o bomba de aviatie din Al Doilea Razboi Mondial in greutate de 250 de kilograme , pentru ridicarea si transportul acesteia fiind solicitat sprijinul USISU Ciolpani care dispune de dispozitive speciale de ridicare si manevrare, avand in vedere greutatea mare a acesteia.Pe timpul operatiunii, din zona au fost evacuate aproximativ o mie de persoane, cinci sute de la santierul unde a fost gasita bomba si alte cinci sute din cartierul ANL, situat in apropiere.