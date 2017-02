Un autobuz cu zece detinuti de la Penitenciarul Focsani si trei angajati ai unitatii, lovit de un TIR; starea pasagerilor este buna

Potrivit purtatorului de cuvant al Penitenciarului Focsani, Geta Gura, cei zece detinuti fusesera transportati in cursul zilei la munca, la curatat zapada de pe strazile din Focsani. La intoarcere, autobuzul, in care se aflau si trei angajati ai penitenciarului, a fost implicat intr-un accident, fiind lovit in lateral de un TIR care circula din sens opus."Autobuzul nu apartine penitenciarului. Penitenciarul are un contract de prestari servicii cu Directia de Dezvoltare din Primarie, care trebuie sa asigure transportul detinutilor la si de la punctul de lucru al detinutilor. Astazi, acestia au fost la lucru, se intorceau catre unitate, cand a avut loc accidentul. Erau zece detinuti si trei angajati ai institutiei. Au fost adusi rapid la unitate cu o alta masina, de altfel accidentul a avut loc in apropierea unitatii. Ulterior, toti au fost dusi la cabinetul medical al unitatii pentru a li se evalua starea de sanatate. Sunt bine si nu au nevoie de consult de specialitate ori de alte interventii medicale", a declarat Geta Gura.Din primele date ale Politiei reiese ca soferul autobuzului ar fi intrat pe contrasens si ar fi lovit autotrenul. In urma impactului, autobuzul a fost grav avariat. Cei soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, dar rezultatele au fost negative.