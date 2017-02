Brasov: Jandarmii au depistat apartamentul de unde s-a aruncat cu diverse obiecte asupra manifestantilor

Purtatorul de cuvant al Gruparii de Jandarmi Mobile "Burebista" Brasov, col. Laurentiu Adrian Stoian, a confirmat luni, pentru Agerpres, ca zona din care s-a aruncat cu obiecte a fost monitorizata de jandarmi dupa ce saptamana trecuta s-a aruncat cu un pahar de sticla in coloana de manifestanti. S-a reusit astfel localizarea apartamentului de unde duminica seara s-a aruncat din nou cu o cana de portelan.Din fericire, niciunul dintre manifestanti nu a fost lovit de obiectele aruncate, a precizat purtatorul de cuvant al IJJ Brasov."Colegii mei au sunat la interfonul apartamentului din zona Onix de unde s-a aruncat, insa nu a raspuns nimeni. In fapt, pentru ca nu a fost depusa la politie o sesizare in acest sens, neinregistrandu-se victime, ramane ca efectivele de jandarmi sa acorde o atentie deosebita in continuare acelei zone pentru a putea stabili cu certitudine despre cine este vorba, asigurandu-va ca va voi tine la curent cu rezultatul cercetarilor noastre", mai precizeaza sursa citata.Protestele s-au desfasurat la Brasov in ultimele 12 seri fara alte incidente majore.