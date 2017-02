Un barbat a murit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren de pasageri in localitatea Dimieni, Ilfov/ In cursul diminetii, o masina de politie a fost lovita de tren in Vrancea

Barbatul care a decedat, in varsta de aproximativ 40 de ani, a fost singura victima in urma accidentului feroviar, precizeaza Adrian Marin, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov."Niciun pasager al trenului nu are nevoie de ingrijiri medicale", a mai spus Adrian Marin.In cursul diminetii de luni, traficul feroviar a fost blocat pe sensul dinspre Bucuresti spre Iasi la Faurei - Garoafa, in judetul Vrancea, dupa ce un tren de calatori a lovit o autospeciala de politie, relateaza Agerpres.Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Anghel Saligny" Vrancea, politistul a urcat cu masina, fara sa se asigure, la o trecere la nivel cu calea ferata, iar in urma impactului cu trenul acesta a ramas incarcerat in autovehicul."La fata locului, s-au deplasat trei echipaje din cadrul Detasamentului Focsani al ISU Vrancea. S-a intervenit pentru descarcerarea conducatorului auto, care a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanta si transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalulului Judetan de Urgenta Focsani", a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, plt. adj. Florin Olaru.