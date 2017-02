Trafic rutier in conditii de ceata densa pe A1 Traian Vuia - Nadlac

Traficul rutier se desfasoara, vineri dimineata, in conditii de ceata densa pe autostrada A1 Traian Vuia - Nadlac, informeaza un comunicat de presa al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

Potrivit sursei citate, intre kilometrii 494 si 557, vizibilitatea scade, pe alocuri, sub 50 de metri.

Politistii le recomanda conducatorilor sa reduca viteza, sa mareasca distanta in mers si sa utilizeze corespunzator luminile, sa nu opreasca pe benzile de circulatie si pe banda de urgenta, iar in cazul unei pene sau defectiuni tehnice, acestia trebuie sa porneasca luminile de avarie, sa se echipeze cu vesta reflectorizanta, sa scoata pasagerii din autovehicul in afara partii carosabile si sa amplaseze triunghiurile reflectorizante, unul dupa celalalt, la distante mai mari, potrivit Agerpres.