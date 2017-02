Pod de gheata de peste un metru si jumatate format pe raul Mures, detonat de pirotehnisti

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, Cristian Vigar, a declarat, joi, pentru News.ro, ca pirotehnistii au intervenit pentru a detona un bloc de gheata de mari dimensiuni format pe raul Mures intre localitatile muresene Stanceni si Ciobotani.Virag a spus ca podul de gheata reprezenta un pericol, intrucat putea determina producerea de inundatii in zona."Echipa pirotehnica a ISU Mures a efectuat explozii controlate pe Raul Mures, intre localitatile Stanceni si Ciobotani, pentru distrugerea unui pod de gheata lung de aproximativ 1,52 kilometri. Scopul acestor explozii a fost unul preventiv deoarece temperaturile scazute care sunt preconizate in perioada urmatoare ar putea duce la compactarea podului de gheata si implicit la imposibilitatea apei de a trece acesta, iar acest fenomen ar putea produce posibile inundatii in amonte", a mai spus capitanul Cristian Virag.In judetul Mures, inundatiile au produs deja pagube, zeci de gospodarii fiind inundate la sfarsitul saptamanii trecute, iar mai multe drumuri si poduri au fost afectate. Inundatiile s-au produs in urma precipitatiilor abundente si a topirii zapezii pe fondul incalzirii vremii.