Soferul care a provocat accidentul in care au fost implicate opt masini la Brasov nu avea permis de conducere

Cercetarile politisrilor arata ca tanarul de 20 de ani a venit cu viteza pe bulevardul Alexandru Vlahuta, din Brasov, si a intrat in plin in coloana de masini care stationa la semafor.Potrivit purtatorului de cuvant la Politiei Brasov, Gabriela Dinu, tanarul nu avea permis de conducere de nicio categorie si i s-a intocmit dosar penal pentru vatatamare corporala si conducerea unui autoturism fara permis.De asemenea, tanarul este responsabil si pentru pagubele cauzate, iar soferii ale caror masini au fost avariate se pot indrepta impotriva sa in justitie pentru recuperarea daunelor.Accidentul s-a produs, sambata, la ora 13.50, cand opt autoturisme au fost implicate, iar patru dintre acestea au fost grav avariate. Patru persoane, doi adulti si doi copii, au ajuns la spital, insa ranile lor au fost minore si sunt in afara oricarui pericol.