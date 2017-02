Trafic blocat pe DN 6 in Caras-Severin dupa ce un TIR incarcat cu opt masini a luat foc; patru dintre ele au explodat

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Caras- Severin, Cecilia Danet, a declarat, sambata, pentru News.ro ca un TIR incarcat cu masini a luat foc pe sosea, in apropierea localitatii Armenis, iar patru masini au explodat, sarind in aer."Un TIR incarcat cu masini a luat foc pe DN6, in apropierea localitatii Armenis. TIR-ul transporta opt masini, iar patru dintre ele au sarit in aer, au explodat din cauza focului. La fata locului, sunt echipaje de pompieri care actioneaza pentru stingerea flacarilor, dar si politisti care au intrerupt circulatia rutiera", a declarat Cecilia Danet.Potrivit sursei citate, in urma incidentului nu sunt victime.Dupa ce incendiul va fi stins, va fi stabilita si cauza exacta a declansarii acestuia.