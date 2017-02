Elicopter solicitat pentru un ucrainean aflat pe un impingator cu barje blocat pe Dunare, care a cazut si s-a lovit la cap

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, Stefan Stoian, un cetatean ucrainean, membru al unui echipaj de pe un impingator cu barje sub pavilion ucrainean, a cazut, vineri dupa-amiaza, de pe o scara si s-a lovit la cap.Barbatul are o plaga deschisa, dar este constient.Echipele de salvare au incercat sa ajunga la barbatul ranit, insa pana acum nu au reusit. Initial, s-a luat decizia ca o echipa de scafandri cu barca pneumatica sa ajunga pana la impingatorul respectiv, insa din cauza sloiurilor de gheata exista riscul ca barca sa se sparga. In plus, nivelul Dunarii este scazut si nu se poate intra cu impingatoare care sa sparga gheata.In cele din urma, autoritatile brailene au solicitat un elicopter care sa vina sa-l preia pe barbatul ranit.Elicopterul care urmeaza sa vina in zona este de la Unitatea Speciala de Aviatie Bucuresti.